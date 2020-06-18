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Aktüel

Tekirdağ'da maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 21:00:09 -
Tekirdağ'da maske takma zorunluluğu getirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 22 Haziran'dan itibaren toplu bulunulan açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplandı.

Toplantıda, kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına ve bu kapsamda ilde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına karar verildi.

Toplu bulunulan açık ve kapalı alanlar ile taşıtlarda perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşların ve iş yerlerinin ikaz edilmesine, 22 Haziran'dan itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 900 lira idari cezai işlem uygulanması kararlaştırılan toplantıda, kaymakamlıklarca gerekli planlamaların yapılması istendi.


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