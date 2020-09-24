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Aktüel Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı
Aktüel

Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:39:14 -
Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliğinden, Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında bugün saat 16.38 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin Tekirdağ merkez ve ilçeleri ile komşu illerde hissedildiği aktarılan açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD ve Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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