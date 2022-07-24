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Yerel Tekirdağ'da mahalleyi savaş alanına çevirdirler
Yerel

Tekirdağ'da mahalleyi savaş alanına çevirdirler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek için giden bekçilerden biri yaralandı. Olaya ilişkin çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 01:32:00 -
Tekirdağ'da mahalleyi savaş alanına çevirdirler

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 aile arasında çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. 2 aile çatıştığı sırada tarafların silahlarından çıkan mermiler olaya müdahale etmek için giden Çarşı ve Mahalle Bekçisi O.T.'ye isabet etti.

Silahlı çatışma sonrasında olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken 112 acil sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Olay yerindeki incelemelerini ve araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kaçan zanlıların peşine düştü. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çatışmaya katılan ve bekçiyi yaralayan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Olay yerini savaş alanına cevirmişler

Ayrıca polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 36 adet boş kovan bulundu. Hastaneye kaldırılan bekçiye ilk müdahalesi yapılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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