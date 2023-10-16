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Yerel Tekirdağ'da korkunç manzara: haberini çobanlar verdi! Cansız bir erkek cesedi buldu!
Yerel

Tekirdağ'da korkunç manzara: haberini çobanlar verdi! Cansız bir erkek cesedi buldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 23:07:00 - 2023-10-16 23:15:24
Tekirdağ'da korkunç manzara: haberini çobanlar verdi! Cansız bir erkek cesedi buldu!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi kırsalındaki eski mezarlık yanında çobanlar şok geçirdi: bir şahsı ağaçta asılı buldu. Tekirdağ bu olayla sarsıldı!

Tekirdağ’da koyun otlamaya çıkan çobanlar, bir şahsı ağaçta asılı buldu.

Olay, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi kırsalı Bağlık Caddesi ile 15. Sokak yol ayrımındaki Eski Mezarlık yanında meydana geldi. Koyun otlatmaya çıkan çobanlar, park halindeki bir aracın yakınındaki ağaçta asılı bir şahsın olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık birimi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağaçta asılı vaziyetteki G.V. isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından G.V.’nin cenazesi olay yerinden alınarak, otopsiye nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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