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Aktüel Tekirdağ'da kayıp ihbarı yapılan kişiyi jandarma timleri buldu
Aktüel

Tekirdağ'da kayıp ihbarı yapılan kişiyi jandarma timleri buldu

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:40:54 -
Tekirdağ'da kayıp ihbarı yapılan kişiyi jandarma timleri buldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi jandarma ekiplerince bulundu.

Mestanlar Mahallesi'nde yaşayan Nail Kaya'nın (44) önceki gün evine dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ile Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 48 saatlik çalışması sonucu Kaya, Doğanköy Mahallesi'ne yakın makilik alanda bulundu.

Nail Kaya, jandarma tarafından ailesine teslim edildi.

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