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Yerel Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Yerel

Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 07:01:00 -
Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çerkezköy’ün Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. Çorlu istikametine gitmekte olan C.P. yönetimindeki 59 JG 374 plakalı otomobil, önünde ilerleyen K.A. yönetimindeki 34 FSN 975 kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan A.İ., Y.E. ve S.T., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kamyon sürücüsü K.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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