  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'da kafeden para ve baklava çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Tekirdağ'da kafeden para ve baklava çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:05:17 -
Tekirdağ'da kafeden para ve baklava çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kafeden bir miktar para ve bir tepsi baklava çalan şüpheli, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Omurçak Caddesi'ndeki bir kafeye sabah saatlerinde pencereden giren şüpheli, kasadaki bir miktar Türk lirası, döviz ve bozuk paraları aldı.

Şüpheli, ardından tezgahtaki ambalajlanmış bir tepsi baklavayı alarak kafeden ayrıldı. İş yerine gelen görevliler hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi.

Kafeye gelen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada hırsızlık, kafenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri
Eğitim

EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri

TRT EBA TV ilkokul canlı ders programı, EBA TV ilkokul canlı ders saatleri milyonlarca 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri tarafından merak edi..
Tayvan uluslararası topluma çağrı yaptı! 'Bize saldıracaklar'
Dünya

Tayvan uluslararası topluma çağrı yaptı! 'Bize saldıracaklar'

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in Tayvan'a saldırabileceğine ve bir sonraki hedefin ülkesi olduğuna dikkati çekerek, ABD'den daha fa..
Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'
Dünya

Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan bazı AB ülkeleri Ankara'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor. Yunan bası..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay