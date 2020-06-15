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Aktüel

Tekirdağ’da jandarma ve polis teyakkuzda

HDP’nin ‘Demokrasi Yürüyüşü’ çağrısı üzerine Tekirdağ Malkara ilçe girişini jandarma ve polis ekipleri tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:26:35 -
Tekirdağ’da jandarma ve polis teyakkuzda

HDP’nin ‘Demokrasi Yürüyüşü’ çağrısı üzerine Tekirdağ Malkara ilçe girişini jandarma ve polis ekipleri tuttu.


HDP’nin ‘Demokrasi Yürüyüşü’ çağrısı yapmasının ardından korona virüs salgını riskini de göz önüne alan Tekirdağ, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van, Adana ve Bursa valilikleri şehirlere girişleri kısıtlamasının ardından Malkara ilçe girişini tutan jandarma ve polis ekipleri kuş uçurtmuyor.


Küçük Sanayi Sitesi girişinde konuşlanan Malkara İlçe Jandarma ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları tek tek kontrol ediyor. Ekipler, kontrol noktalarında denetimlerine aralıksız devam ediyor.

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