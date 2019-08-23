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Tekirdağ’da ikinci doğalgaz rezervi bulundu

Trakya Bölgesi’nde bir süredir doğalgaz araması yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz rezervi bulundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 18:11
Tekirdağ’da ikinci doğalgaz rezervi bulundu

Trakya Bölgesi’nde bir süredir doğalgaz araması yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz rezervi bulundu.



Ülkenin dört bir yanında yeraltı zenginliklerini tespit etmek için araştırmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Trakya Bölgesi’ndeki çalışmalarına hız kattı. Bölgenin onlarca noktasında tespit ve fizibilite çalışması gerçekleştiren şirket, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz yatağına rastladı. Yaklaşık 3 ay önce bölgede kuyular açarak rezerv tespitinde bulunan TPAO, bölgedeki doğalgazı işlemeye başladı.



Aynı ilçede ikinci rezerv


Şirket 2019’un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında bir doğalgaz rezervine rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından Kapaklı ilçesindeki çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı’nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:11
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