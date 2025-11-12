  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Tekirdağ'da hareketli saatler
Gündem

Tekirdağ'da hareketli saatler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Tekirdağ'da hareketli saatler

Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa Otoyolu İstanbul-Edirne istikametinde uygulama yaptıkları sırada iki otomobil ile bir minibüsü durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 19 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen F.D, E.S, T.S, K.N. ve O.K. yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu
Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu

Gündem

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu

Balıkesir’de büyük operasyon! Ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı.
Balıkesir’de büyük operasyon! Ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı.

Gündem

Balıkesir’de büyük operasyon! Ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı.

Asrın Yolsuzluk Dosyasına Karartma Operasyonu! Sözcü, İmamoğlu İddianamesini Sakladı! Sözcü okurlarını aptal sanıyor
Asrın Yolsuzluk Dosyasına Karartma Operasyonu! Sözcü, İmamoğlu İddianamesini Sakladı! Sözcü okurlarını aptal sanıyor

Gündem

Asrın Yolsuzluk Dosyasına Karartma Operasyonu! Sözcü, İmamoğlu İddianamesini Sakladı! Sözcü okurlarını aptal sanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması
Gündem

Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu örgüt lideri olarak açıkladı. Örgütün şeması ortaya çıktı...
27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor
Gündem

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun ölü bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi
Gündem

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. Bugün mahkemeye sunulacak i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23