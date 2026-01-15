“Ankara’da su problemi yok” diyen Yavaş’a öfke seli!

Ankaralılar ellerinde pet şişelerle çeşme başlarında “Nerede bu su, nerede bu Mansur” diye bağırırken, ABB’nin su ile ilgili kurumu ASKİ’den yeni su kesintilerinin duyurusu ardı ardına geliyor.

“VATANDAŞLAR YAKLAŞIK 100 GÜNDÜR SÜREN SU KESİNTİLERİNE İSYAN EDİYOR!”

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Çağlar Kaya, vatandaşların tepkisine ilişkin görüntüleri aktardığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Mansur Yavaş bugün yaptığı basın toplantısında ‘Ankara’da su problemi yok’ derken, aynı saatlerde ASKİ yeni su kesintilerini duyuruyordu. Öte yandan vatandaşlar yaklaşık 100 gündür süren su kesintilerine isyan ediyor. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Sayın Mansur Yavaş, adeta bizim aklımızla dalga geçiyor” dedi.

“ASKİ GENEL MÜDÜRÜNÜN DERHAL GÖREVDEN ALINMASI GEREKİR”

AK Parti ABB Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal da, katıldığı bir televizyon programında yaptığı değerlendirmede; “Ankara, Kışın ortasında yönetim zaafiyeti yüzünden Susuz kaldı. ASKİ Genel Müdürünün derhal görevden alınması gerekir. Mansur Yavaş ve ekibi ise, yaz planlamasını şimdiden yapmalı. Çünkü şu an derelerde su seviyesi arttı diye sevindiğimiz suları kullanıyoruz” görüşünü dile getirdi.