  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’ Elde matarayla kuyruğa girmek hobi mi Mansur? “Ankara’da su problemi yok” Hakimin sorusunu duyunca şaşkına döndü ‘Ramiz’i mahkemede ağlatan anlar CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum! 10 yıldır ödenen para artık yok! İBB’den memurlarına ikramiye darbesi Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem! 33 yıllık kilit açılıyor ABD-İran gerilimi sonrası İsrail dışına kaçırdılar Suriye Ordusu’nda hareketlilik! Terör örgütü SGD'ye yeni operasyon hazırlığı Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok! Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest
Gündem “Ankara’da su problemi yok” diyen Yavaş’a öfke seli!
Gündem

“Ankara’da su problemi yok” diyen Yavaş’a öfke seli!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankaralılar kış ortasında su kesintileri nedeniyle sebil çeşmelerde perişanlık yaşarken, basın toplantısı yapıp, “Ankara’da şu anda şu anda su problemi yok” diyen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a öfke seli büyüyor.

Ankaralılar ellerinde pet şişelerle çeşme başlarında “Nerede bu su, nerede bu Mansur” diye bağırırken, ABB’nin su ile ilgili kurumu ASKİ’den yeni su kesintilerinin duyurusu ardı ardına geliyor.

“VATANDAŞLAR YAKLAŞIK 100 GÜNDÜR SÜREN SU KESİNTİLERİNE İSYAN EDİYOR!”

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Çağlar Kaya, vatandaşların tepkisine ilişkin görüntüleri aktardığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Mansur Yavaş bugün yaptığı basın toplantısında ‘Ankara’da su problemi yok’ derken, aynı saatlerde ASKİ yeni su kesintilerini duyuruyordu. Öte yandan vatandaşlar yaklaşık 100 gündür süren su kesintilerine isyan ediyor. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Sayın Mansur Yavaş, adeta bizim aklımızla dalga geçiyor” dedi.

“ASKİ GENEL MÜDÜRÜNÜN DERHAL GÖREVDEN ALINMASI GEREKİR”

AK Parti ABB Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal da, katıldığı bir televizyon programında yaptığı değerlendirmede; “Ankara, Kışın ortasında yönetim zaafiyeti yüzünden Susuz kaldı. ASKİ Genel Müdürünün derhal görevden alınması gerekir. Mansur Yavaş ve ekibi ise, yaz planlamasını şimdiden yapmalı. Çünkü şu an derelerde su seviyesi arttı diye sevindiğimiz suları kullanıyoruz” görüşünü dile getirdi.

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş
Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

Gündem

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Gündem

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Bakan Yumaklı’dan Mansur Yavaş’a sert tepki! "DSİ’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!"
Bakan Yumaklı’dan Mansur Yavaş’a sert tepki! "DSİ’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!"

Gündem

Bakan Yumaklı’dan Mansur Yavaş’a sert tepki! "DSİ’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!"

Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti!
Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti!

Gündem

Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti!

'Allah’ın suyu parayla satılır mı?' demişti! Mansur Yavaş'ın son 6 yılda yaptığı zam çileden çıkardı
'Allah’ın suyu parayla satılır mı?' demişti! Mansur Yavaş'ın son 6 yılda yaptığı zam çileden çıkardı

Gündem

'Allah’ın suyu parayla satılır mı?' demişti! Mansur Yavaş'ın son 6 yılda yaptığı zam çileden çıkardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakk

Ortaçağ da Avrupa'da pislikten vucutları bit saran ve bitlerin önlerine düşmemesi erkek kadın için yaygınlaşmış olan beyaz peruk kullandıkları gibi ,zengin olmak isteyen CHP yönetiminde belediyelerde bilhassa T.C başkenti Ankara'da Peruk şubeleri açıp tarihi fırsatı kaçırmasın,su sıkıntısı yeni yönetime kadar sürecek gibi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23