  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 Ocak 2022: Hekimoğlu İsmail'in vefatı (Emekli Asker, Yazar) G7 ülkelerinden İran'a tanıdık tehdit: "Ek tedbirler uygulamaya hazırız" Lavrov'dan İran açıklaması! İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor Trump'ın yalakası Türkiye'yi tehdit etti: Akıllıca seçim yapın Trump yine tarife koymaya başladı! Kararnameyi imzaladı ABD'den dünyaya vize şoku: 75 ülkeye kapılar süresiz kapandı! Gazze yavaş yavaş ölüyor! İnsanlar soğuktan hayatlarını kaybediyor “Ankara’da su problemi yok” diyen Yavaş’a öfke seli! Ali Mahir Başarır 'dört yıl önce göndereceğiz' diyordu! Şimdi 'kardeşimiz' diyor
Gündem Silah kaçakçılarına baskın: 2 kaçakçı ile 393 ruhsatsız tabanca yakalandı
Gündem

Silah kaçakçılarına baskın: 2 kaçakçı ile 393 ruhsatsız tabanca yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini, 2 silah kaçakçısının ise yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Silah ve mühimmat kaçakçılığına' yönelik Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 393 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini bildirdi. 

Yerlikaya, 2 şüphelinin yakalandığını belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 6 aylık süren ısrarlı teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz; yasa dışı silah ticaretinin yanında, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir."

"Antalya Valimizi, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımızı, kahraman Jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23