Belediye başkanı sözünü tuttu, pavyonları kapattı

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, verdiği “pavyon istemiyorum” sözünü tuttu; ilçede faaliyet gösteren üç pavyonun ruhsatı iptal edilerek kapatıldı.

Ali Kamil Soyuak, göreve geldikten kısa süre sonra verdiği bir röportajda dile getirdiği “Bu memlekette pavyon istemiyorum, gereğini yapacağım” sözünü hayata geçirdi. Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, ilçede faaliyet gösteren tüm pavyonları kapattı.

Gelibolu Gazetesi'nin haberine göre Başkan Soyuak, 8 Ekim 2024 tarihinde verdiği röportajda, Gelibolu’daki pavyonlara karşı net bir duruş sergilemiş ve bu işletmelerle ilgili gerekli adımların atılacağını açıklamıştı. Aradan geçen yaklaşık 15 aylık sürecin ardından, ilçede faaliyet gösteren üç pavyonun tamamının ruhsatı iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre, kapatılan işletmelerden ikisi çarşı merkezinde, biri ise Eğritaş bölgesinde bulunuyordu. Yerleşim alanları içinde faaliyet gösteren bu pavyonların, mevzuata aykırı şekilde işletildiği tespit edildi.

Belediye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası ruhsat iptali kararı uygulanarak işletmeler kapatıldı.