  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Mahir Başarır 'dört yıl önce göndereceğiz' diyordu! Şimdi 'kardeşimiz' diyor Trump’tan Danimarka’ya ağır rest: "Size güvenmiyorum, Grönland'a biz gireriz!" Trump'tan yeni İran çıkışı: "Bize idam planı olmadığı söylendi" İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha… Suriye ile ilgili iddia ortalığı karıştıracak! Lübnan Esad yanlıları arka planda anlaştılar: Şöyle para gönderiliyor Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası... Fenerbahçe Talisca’yla kazandı Trump'a "pedofili koruyucusu" dedi! Fabrika işçisine kesilen ceza belli oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen davada flaş karar! 3 kişi için yakalama emri verildi
Siyaset Belediye başkanı sözünü tuttu, pavyonları kapattı
Siyaset

Belediye başkanı sözünü tuttu, pavyonları kapattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Belediye başkanı sözünü tuttu, pavyonları kapattı

Ak Partili Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, verdiği “pavyon istemiyorum” sözünü tuttu; ilçede faaliyet gösteren üç pavyonun ruhsatı iptal edilerek kapatıldı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, verdiği “pavyon istemiyorum” sözünü tuttu; ilçede faaliyet gösteren üç pavyonun ruhsatı iptal edilerek kapatıldı.

Ali Kamil Soyuak, göreve geldikten kısa süre sonra verdiği bir röportajda dile getirdiği “Bu memlekette pavyon istemiyorum, gereğini yapacağım” sözünü hayata geçirdi. Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, ilçede faaliyet gösteren tüm pavyonları kapattı.

 

Gelibolu Gazetesi'nin haberine göre Başkan Soyuak, 8 Ekim 2024 tarihinde verdiği röportajda, Gelibolu’daki pavyonlara karşı net bir duruş sergilemiş ve bu işletmelerle ilgili gerekli adımların atılacağını açıklamıştı. Aradan geçen yaklaşık 15 aylık sürecin ardından, ilçede faaliyet gösteren üç pavyonun tamamının ruhsatı iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre, kapatılan işletmelerden ikisi çarşı merkezinde, biri ise Eğritaş bölgesinde bulunuyordu. Yerleşim alanları içinde faaliyet gösteren bu pavyonların, mevzuata aykırı şekilde işletildiği tespit edildi.

Belediye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası ruhsat iptali kararı uygulanarak işletmeler kapatıldı.

AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler'
AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler'

Gündem

AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler'

CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!
CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!

Yerel

CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Gündem

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi seviye atladı İETT artık üçer üçer çarpıştırıyor
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi seviye atladı İETT artık üçer üçer çarpıştırıyor

Gündem

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi seviye atladı İETT artık üçer üçer çarpıştırıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23