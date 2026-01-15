  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bahçeli'den "Miraç Gecesi" mesajı
Siyaset

Bahçeli'den "Miraç Gecesi" mesajı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Bahçeli'den "Miraç Gecesi" mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün idrak edilen Miraç Kandili için tebrik mesajı yayınladı.

Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu özel günü unutmadı.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin Miraç Kandili mesajına yer verildi.

Mesajında, Miraç'ın, mutena bir yükselişin zirvesi, vuslat rahmetinin muazzam ve mucizevi yürüyüşü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

Efendimiz Resulullah'ın (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın ilahi ikramı, inayeti ve ihsanıyla arşıalaya erişmesi, manevi dünyamızın muazzez ve muhteşem bir olayıdır.

Bu vesileyle aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, birliğin, dirliğin, kardeşliğin, barış ve huzurun miracına hep birlikte ulaşabilmeyi Rabb'imden niyaz ediyorum.

Miraç Gecemiz mübarek olsun.

