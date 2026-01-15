ABD'den dünyaya vize şoku: 75 ülkeye kapılar süresiz kapandı!

  • İSTANBUL
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, aralarında Rusya, Brezilya, İran ve Somali'nin de bulunduğu 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini "süresiz" olarak askıya alacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News kanalının haberini alıntılayarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni vize yönergesini paylaştı. Leavitt, "ABD; Rusya, İran ve Somali dahil 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini donduruyor" ifadesini kullanarak yeni kısıtlamanın sinyalini verdi. Buna göre Rusya, Brezilya, Mısır, Irak ve Nijerya gibi ülkelerin de yer aldığı 75 ülkeye yönelik tüm vize işlemleri süresiz olarak askıya alındı.

21 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Uygulamanın 21 Ocak'tan itibaren başlayacağı belirtilirken, güvenlik çalışmalarının ardından kararın yeniden değerlendirileceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott ise Fox’a yaptığı açıklamada kararın gerekçesini şu sözlerle özetledi:

"Dışişleri Bakanlığı, sosyal yardım ve kamu yardımlarından yararlanacak yabancı uyrukluların girişini önlemek için göçmenlik işlem prosedürlerini yeniden değerlendirirken bu 75 ülkeden gelen göçmenlik başvuruları askıya alınacaktır."

