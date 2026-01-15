  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ali Mahir Başarır'dört yıl önce 'göndereceğiz' diyordu! Şimdi 'kardeşimiz' diyor
Gündem

Ali Mahir Başarır'dört yıl önce 'göndereceğiz' diyordu! Şimdi 'kardeşimiz' diyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın dört yıl arayla Suriyelilerle ilgili yaptığı iki konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili geçmişte kullandığı sert ifadeler yeniden gündeme geldi. Başarır’ın 2022 yılında yaptığı açıklamalarla bugün kullandığı söylem arasındaki büyük çelişki, kamuoyunda “ilkesizlik” olarak yorumlandı.

 

Ali Mahir Başarır, 2022 yılında katıldığı bir organizasyonda Suriyelilerle ilgili olarak, “Suriye’den gelen kim olursa olsun göndereceğiz, Esed isterse katletsin” sözleriyle skandal bir çıkışa imza atmıştı. Bu açıklama, o dönem insan hakları açısından yoğun eleştirilere neden olmuş ve CHP’nin göç politikasındaki sert ve vahşi tutumunun bir yansıması olarak yorumlanmıştı.

 

Ancak aynı Ali Mahir Başarır’ın bugün geldiği noktada, Suriyeliler için “kardeşimizdir” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Dün “gönderilecek yük” olarak tanımlanan sığınmacıların bugün “kardeş” ilan edilmesi, siyasi tutarlılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Konuyla ilgili yapılan yorumlarda, CHP yönetiminin konjonktüre göre pozisyon aldığı ve ilke yerine siyasi rüzgârlara göre hareket ettiği vurgulandı.

1
