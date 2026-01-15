Hareket daha uzun bir hayat sağlıyor: Küçük adımlar büyük etki

UK Biobank, bilimsel araştırmalar için yüz binlerce gönüllüden biyolojik, sağlık ve yaşam tarzı bilgileri topluyor. Araştırmacılar, cihazlarla ölçülen fiziksel aktivite ve hareketsiz zaman verilerini kullanarak, orta ile yüksek şiddet arasındaki fiziksel aktiviteyi günlük küçük artışlarla artırmanın ya da oturma süresini azaltmanın potansiyel olarak önleyebileceği ölümlerin oranını tahmin etti. Bu gözlemsel bir analiz; yani çalışma, söz konusu değişikliklerin ölümlerdeki azalmalara doğrudan neden olduğunu kanıtlayamaz. Brunel University London’da öğretim üyesi olan ve çalışmaya dahil olmayan Daniel Bailey, “Bu çalışmanın gerçekten umut verici bulgusu, günde sadece fazladan beş dakika MVPA [orta ile yüksek şiddette fiziksel aktivite] yapmanın bile yardımcı olabilmesidir,” dedi. “Bu, halihazırda çok az miktarda fiziksel aktivite yapanlar da dahil olmak üzere çoğu insan için uygulanabilir olmalı.” Şunları da ekledi: Orta yoğunluktaki aktiviteler, nefesimizi biraz daha hızlı alıp vermemize ve ısınmamıza neden olanlardır. Dolayısıyla tempolu bir yürüyüş, ev işleri veya bahçe işleri gibi basit günlük aktiviteler yeterli olabilir.