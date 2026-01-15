Lavrov'dan İran açıklaması!

  • İSTANBUL
Rusya-İran ilişkilerine ilişkin önemli açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hiçbir üçüncü tarafın Rusya-İran ilişkilerinin temel doğasını değiştiremeyeceğini söyledi.

Rusya-İran ilişkilerine ilişkin önemli açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hiçbir üçüncü tarafın Rusya-İran ilişkilerinin temel doğasını değiştiremeyeceğini söyledi.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la işbirliği yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak, Moskova ve Tahran arasındaki ilişkilerin Rusya ve İran cumhurbaşkanları tarafından varılan anlaşmalara dayandığını söyledi.

"Onlar (başkanlar) iki devletin ve halkların çıkarlarına cevap verirler." diyen Lavrov, hiçbir üçüncü tarafın Rusya-İran ilişkilerinin temel doğasını değiştiremeyeceğini söyledi.

Lavrov, ikili ilişkilerin niteliğinin, Buşehr Nükleer Santrali'nin inşası ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru gibi ulaşım altyapı projelerinin uygulanması gibi birçok pratik projede yansıdığını söyledi.

Sergey Lavrov, "Şüphesiz ki, Amerika Birleşik Devletleri kendi savunduğu tüm normları hiçe sayan bir şekilde hareket etti. Küreselleşme adını verdiği bir modeli savundu, ancak daha sonra tüm ilkelerinden vazgeçti. Elbette bu, bu şekilde davranan Amerikalı muhataplarımızın oldukça güvenilmez göründüğü sonucuna varmamıza yol açıyor." diye konuştu.

