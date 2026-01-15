G7 ülkelerinden İran'a tanıdık tehdit: "Ek tedbirler uygulamaya hazırız"

Diyalog yerine yaptırım dili

Yayımlanan ortak metinde, 2025 yılının Aralık ayından bu yana süregelen olaylar karşısında İran rejiminin tutumu "acımasız baskı" olarak nitelendirildi. Ancak bölgedeki gerilimi azaltacak somut bir çözüm önerisi sunmak yerine, G7 bakanlarının doğrudan "ek kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazırız" şeklindeki tehditkar üslubu dikkat çekti. Kendi çıkarları doğrultusunda sık sık müdahaleci bir dil kullanan bu ülkeler, İran’ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunarak baskı dozunu artıracaklarının sinyalini verdi.

Batının "itidal" çelişkisi

İran makamlarını "itidalli olmaya" ve "ifade özgürlüğünü korumaya" davet eden G7 ülkelerinin açıklaması, akıllara bu ülkelerin kendi coğrafyalarındaki protestolara yönelik sert müdahalelerini getirdi. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Güvenlik güçlerinin kasıtlı şiddet kullanmasını ve keyfi gözaltıları kınıyoruz. İran yönetimi bu tutumunu değiştirmezse harekete geçeceğiz."

Kendi iç meselelerinde güvenlik gerekçesiyle sert önlemler alan batılı devletlerin, söz konusu İran olduğunda "meşru talepler" ve "özgürlük" vurgusu yapması, bölgedeki siyasi gözlemciler tarafından "çifte standart" ve "stratejik bir baskı aracı" olarak yorumlanıyor.

Krizin bilançosu üzerinden siyaset

Açıklamada, bildirilen yüksek ölü ve yaralı sayılarından duyulan endişe dile getirilse de, bu durumun çözümüne yönelik diplomasi kanallarının neden zorlanmadığına dair bir ayrıntıya yer verilmedi. G7 üyelerinin sadece kınama ve yaptırım odaklı yaklaşımı, İran’daki toplumsal olayların küresel güçler tarafından bir dış politika kozu olarak kullanıldığı eleştirilerini güçlendiriyor.