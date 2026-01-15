  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı: Öldürmek için ateş etmiş! İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı! Savunma sanayinde peş peşe stratejik adımlar! Beyin göçü tersine döndü Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na gönderme: ‘Jetle gelen jetle gider’ Trump'tan yeni Grönland açıklaması: ‘Altın Kubbe’ hayati öneme sahip Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’ Elde matarayla kuyruğa girmek hobi mi Mansur? “Ankara’da su problemi yok” Hakimin sorusunu duyunca şaşkına döndü ‘Ramiz’i mahkemede ağlatan anlar CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum! 10 yıldır ödenen para artık yok! İBB’den memurlarına ikramiye darbesi
Gündem G7 ülkelerinden İran'a tanıdık tehdit: "Ek tedbirler uygulamaya hazırız"
Gündem

G7 ülkelerinden İran'a tanıdık tehdit: "Ek tedbirler uygulamaya hazırız"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
G7 ülkelerinden İran'a tanıdık tehdit: "Ek tedbirler uygulamaya hazırız"

Küresel siyaseti şekillendiren ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada ve İtalya’dan oluşan G7 grubu ile AB temsilcileri, İran’daki iç karışıklıklara yönelik ortak bir bildiri yayımladı. Her kriz döneminde olduğu gibi "insan hakları" ve "demokrasi" kavramlarının arkasına sığınan batılı güçler, Tahran yönetimini yeni yaptırımlarla tehdit etti.

Diyalog yerine yaptırım dili

Yayımlanan ortak metinde, 2025 yılının Aralık ayından bu yana süregelen olaylar karşısında İran rejiminin tutumu "acımasız baskı" olarak nitelendirildi. Ancak bölgedeki gerilimi azaltacak somut bir çözüm önerisi sunmak yerine, G7 bakanlarının doğrudan "ek kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazırız" şeklindeki tehditkar üslubu dikkat çekti. Kendi çıkarları doğrultusunda sık sık müdahaleci bir dil kullanan bu ülkeler, İran’ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunarak baskı dozunu artıracaklarının sinyalini verdi.

Batının "itidal" çelişkisi

İran makamlarını "itidalli olmaya" ve "ifade özgürlüğünü korumaya" davet eden G7 ülkelerinin açıklaması, akıllara bu ülkelerin kendi coğrafyalarındaki protestolara yönelik sert müdahalelerini getirdi. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Güvenlik güçlerinin kasıtlı şiddet kullanmasını ve keyfi gözaltıları kınıyoruz. İran yönetimi bu tutumunu değiştirmezse harekete geçeceğiz."

Kendi iç meselelerinde güvenlik gerekçesiyle sert önlemler alan batılı devletlerin, söz konusu İran olduğunda "meşru talepler" ve "özgürlük" vurgusu yapması, bölgedeki siyasi gözlemciler tarafından "çifte standart" ve "stratejik bir baskı aracı" olarak yorumlanıyor.

Krizin bilançosu üzerinden siyaset

Açıklamada, bildirilen yüksek ölü ve yaralı sayılarından duyulan endişe dile getirilse de, bu durumun çözümüne yönelik diplomasi kanallarının neden zorlanmadığına dair bir ayrıntıya yer verilmedi. G7 üyelerinin sadece kınama ve yaptırım odaklı yaklaşımı, İran’daki toplumsal olayların küresel güçler tarafından bir dış politika kozu olarak kullanıldığı eleştirilerini güçlendiriyor.

Polonya'dan İran kararı: "Derhal terk edin!"
Polonya'dan İran kararı: "Derhal terk edin!"

Dünya

Polonya'dan İran kararı: "Derhal terk edin!"

İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor
İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor

Gündem

İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor

Lavrov'dan İran açıklaması!
Lavrov'dan İran açıklaması!

Dünya

Lavrov'dan İran açıklaması!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23