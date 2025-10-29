  • İSTANBUL
Tekirdağ'da hamsinin kilosu 50 TL oldu
Tekirdağ’da hamsinin kilosu 50 TL oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hamsinin kilosu akşam pazarında 50 liraya kadar düştü. Balıkçılar, "Sigaradan ucuz hamsi" diye bağırarak vatandaşları tezgâhlara çağırdı.

Havaların soğumasıyla Karadeniz'den bol miktarda hamsi çıktığını belirten balıkçılar, fiyatların düşmesinin vatandaşın da yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Süleymanpaşa'daki Salı Pazarında tezgâhlarını açan satıcılar, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştıklarını, akşam saatlerinde ise fiyatların daha da uygun hale geldiğini söyledi.

Pazarda balık satışı yapan esnaf, "Bol çıkınca 50 lira, az çıkınca 250 lira. Trabzon Karadeniz hamsisi bunlar. Biz 20, 25 liraya alıyoruz. Bu aralar hamsi bol, vatandaş da rağbet gösteriyor" dedi.

Balık tezgâhlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, birçok vatandaş uygun fiyatı fırsat bilerek poşet poşet hamsi aldı. Balıkçılar, hamsi sezonunun bu şekilde devam etmesi halinde fiyatların bir süre daha düşük seyredeceğini belirtti.

