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Tekirdağ'da freni patlayan kamyon evin bahçesine uçtu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeyken freni patlayan kamyon, park halindeki araçlara çarparak bir evin bahçesine daldı.

07 Eylül 2018 Cuma 08:58
Tekirdağ'da freni patlayan kamyon evin bahçesine uçtu

Kaza, Camiatik Mahallesi Çınar Sokak’ta meydana geldi. Muhammed Akbulut, akşam namazına yetişmek için inşaat malzemesi yüklü kamyonu yokuşa park etti. Araçtan indikten birkaç dakika sonra freni patlayan kamyon, yokuş aşağı hareket ederek, park halindeki otomobillere çarpıp, bir evin bahçesine devrildi. Kaza sırasında yolda bulunan vatandaşlar kaçarak son anda ezilmekten kurtuldu.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 08:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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