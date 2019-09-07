Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip çarpıştı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.07 Eylül 2019 Cumartesi 11:41
Çorlu-Tekirdağ yolu Işıklar mevkisinde, Tekirdağ istikametine seyir halindeki Recep Güler idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen, Arzu Konyalı'nın kullandığı ciple çarpıştı.
Sürücüler Güler ve Konyalı ile cipte bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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