Tekirdağ'da feci kaza! Motosiklet köpeğe çarpıp devrildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletteki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.29 Ağustos 2019 Perşembe 13:04
Çerkezköy-Çorlu yolu Veliköy mevkisindeKubilay Oral idaresindeki motosiklet, aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra devrildi.
Motosikletten düşen Oral ile Trakya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cenk Ünal, ağır yaralandı.
Yaralılardan Ünal Çerkezköy Devlet Hastanesine, Oral ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
Üniversite öğrencisiÜnal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motosikletin çarptığıköpek telef oldu.
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