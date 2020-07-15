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Aktüel

Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:24:48 -
Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, vagonların üzerinde elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu genç hastaneye kaldırıldı.

Cezayir uyruklu 26 yaşındaki Muhammed Muhrani, henüz bilinmeyen nedenle çıktığı Çerkezköy Tren Garı'ndaki vagonların üzerinde akıma kapıldı.

Vagonların üzerinde patlama sesi duyan gar görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ekiplerce Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Muhrani'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.


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