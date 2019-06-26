Tekirdağ'da düzensiz göçmenler yakalandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 19 düzensiz göçmen yakalandı.26 Haziran 2019 Çarşamba 15:25
Dambaslar Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Bangladeş uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü A.Ç'ninjandarmadaki işlemleri sürüyor.
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