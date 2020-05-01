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Tekirdağ'da derneğin lokalinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 18:34:19 -
Tekirdağ'da derneğin lokalinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir derneğin lokalinde gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Reşadiye Mahallesi Ahmet Çelekoğlu Sokak'ta faaliyet gösteren bir derneğe ait lokale, gece yarısı gelen 3 kişiden biri, camı açıp içeriye girdi.

Şüpheli, duvarda asılı LCD televizyonu yerinden söküp dışarıda bekleyen 2 kişiye verdi.

Televizyonu çalan 3 şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık, lokalin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen lokalin işletmecisi, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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