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Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DAEŞ ile ilişkisi olduğu belirlenen bir kişi yakalandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:54
Tekirdağ'da DAEŞ operasyonu!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu bir kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DAEŞ'ın faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Çorlu ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde bir fabrikada çalıştığı ve örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu A.R.N. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:54
  1. DAEŞ
  2. Tekirdağ

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