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Aktüel Tekirdağ'da cinayet suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da cinayet suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:05:02 -
Tekirdağ'da cinayet suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, cinayet suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 1997'de İsa Kargıcı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Olcay T, 2000 yılında aftan yararlanarak şartlı tahliye edildi.

Yargılanmasına devam edilen Olcay T, 2005 yılında bu suçtan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari Olcay T'nin Havuzlar Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.


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