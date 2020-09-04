Tekirdağ'da çıkan yangın sonucu ahşap metruk bina kullanılamaz hale geldi
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 2 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Çiftlikönü Mahallesi'nde metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.