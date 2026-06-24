Tekirdağ’da çiftçinin emeği alev alev yandı! Hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangında 80 dekar alan küle döndü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, binbir emekle yetiştirilen ve hasat edilmek için gün sayan altın sarısı buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen sinsi bir sebeple aniden yangın patlak verdi. Çiftçimizin el emeğini, göz nurunu hedef alan alevler rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyerek etrafı cehenneme çevirdi.
Tekirdağ'da buğday ekili arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yaklaşık 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Yangın, Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde hasadı henüz yapılmamış buğday tarlasında meydana geldi. Tarladan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler tarafından müdahale edildi. Yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yaklaşık 80 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.