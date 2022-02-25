  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılması gereken 1278 hap ele geçirildi
Yerel

Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılması gereken 1278 hap ele geçirildi

Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılması gereken 1278 hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 12:25:00 -
Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılması gereken 1278 hap ele geçirildi

Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada yeşil reçeteyle satılan 1278 hap ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü E.Ç. ile yanında bulunan H.K. gözaltına alındı.

H.K'nin 3 farklı suçtan aranması olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay