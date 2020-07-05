  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 15:15:36 -
Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 gün önce silahlı saldırıda bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde evinin önünde başına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Erdal Ergör'ün (29) ölümüne ilişkin çalışma kapsamında G.Ç ve Ö.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe ''kasten öldürmek'' suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı