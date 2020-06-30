  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da bir çoban gölette ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:25:49 -
Tekirdağ'da bir çoban gölette ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Afganistan uyruklu bir çoban gölette ölü bulundu.

Göçerler Mahallesi'nde bir çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Asadullah Murad (21), hayvanlarını otlatmaya çıkardı.

Bölgedeki başka bir çoban, Murad'ın baktığı hayvanların başıboş gezdiğini görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından Murad'ı bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma dalgıçlarınca bölgedeki bir gölette yapılan aramada genç çobanın cesedine ulaşıldı.

Murad'ın cesedi, otopsi için Saray Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı