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Aktüel Tekirdağ'da Avrupa'ya gitmeye çalışan 16 sığınmacı yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da Avrupa'ya gitmeye çalışan 16 sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:49:51 -
Tekirdağ'da Avrupa'ya gitmeye çalışan 16 sığınmacı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir minibüste Avrupa'ya gitmeye çalışan 16 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrolde S.A'nın kullandığı 34 AJ 5253 plakalı minibüs durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan kontrolde Avrupa'ya gitmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 sığınmacı yakalandı.

Sürücü S.A. gözaltına alındı.




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