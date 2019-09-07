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Tekirdağ'da ATV devrildi: 1 ölü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ATV aracının devrilmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:44
Tekirdağ'da ATV devrildi: 1 ölü

Deveciköy Mahallesi'nde Özcan Karakaya (50), arızalanan ATV aracını tamirciyegötürmek için oğlu Ayberk Karakaya'nın kullandığı arazi aracının arkasına bağladı.

Bir süre sonra yolda çekme ipinin tekerleklerine dolandığı ATV aracı devrildi.

Kazada ağır yaralanan Özcan Karakaya, 112 Acil Servis ekiplerinceMalkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:44
  1. Malkara Devlet Hastanesi
  2. 112 Acil Servis ekipleri
  3. ATV

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