  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Kavuş: 19 Mayıs bir büyük destanın yazılmaya başlandığı gündür

Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler nelerdir?

Kadir Gecesi'nde yapılacak dua ve ibadetler

Dut pestilin yapılışı ve malzemeleri | Köy pestili nasıl yapılır?

Torun bakma maaş başvurusu nasıl yapılır? Torun bakma maaşı ne kadar?
için kalan
Aktüel

Tekirdağ’da acı kaza

Tekirdağ Malkara’da gündelik iş için evinden çıkan iki genç, motosikletle geçirdikleri kaza sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:16:37 -
Tekirdağ’da acı kaza

Tekirdağ Malkara’da gündelik iş için evinden çıkan iki genç, motosikletle geçirdikleri kaza sonucu yaralandı.


Kaza, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzeri Üçler Taksi durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler istikametinden yokuş aşağı seyreden Ahmet Yelgenci (24) yönetimindeki motosiklet, yol ortasında bulunan rögar kapağının üzerinden geçtiği sırada kontrolden çıktı.


Park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletteki sürücü ve arkasında bulunan Nail Yelgenci (24) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 genç tedavi altına alındı.


İki gencin, yevmiye parası için tarlaya balya çekmeye gittikleri öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı