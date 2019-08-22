Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 Pakistan ve 4 Bangladeş uyruklu yakalandı, bot ele geçirildi. Düzensiz göçmenler sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Sürücü C.T. gözaltına alındı.

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