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Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. 

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 Pakistan ve 4 Bangladeş uyruklu yakalandı, bot ele geçirildi. 

Düzensiz göçmenler sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 

Sürücü C.T. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
  1. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  2. Bahçelievler Mahallesi TOKİ
  3. Pakistan
  4. Bangladeş uyruklu
  5. Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü
  6. düzensiz göçmen

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