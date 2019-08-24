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Tekirdağ’da 500 keklik doğaya salındı

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce doğaya 500 keklik salındı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:45
Tekirdağ’da 500 keklik doğaya salındı

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce doğaya 500 keklik salındı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce doğaya yaban hayvanı yerleştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Naip Mahallesi ve Yeniköy mahalleleri arasında bulunan yaban hayatı yerleştirme sahasına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şahin Karakaş, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Gökay İnal, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen’in katılımları ile 500 adet Çil Kekliğin doğaya salımı gerçekleştirildi.


2011 yılından bu yana Saray, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde Sülün, Keklik ve Çil Keklik doğaya yerleştirme faaliyetlerine başlanıldığı ifade edilerek, bu güne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Keklik ve Sülün Üretim İstasyonlarında yetiştirilmiş olan 24 bine yakın yaban hayvanı Tekirdağ’da yerleştirilmiş bulunulduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:45
  1. doğa

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