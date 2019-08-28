Tekirdağ'da 36 düzensiz göçmen yakalandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki yol kontrolünde minibüsü durdurdu. Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan uyruklu 36 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Bu kişilerin yurt dışına kaçışını organize ettiği ileri sürülen sürücü H.T. gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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