0553 313 94 23

Tekirdağ'da 141 kaçak göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:45
Tekirdağ'da 141 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleriTekirdağ'da D-100 ve D-110 kara yolundaki yol kontrol noktasında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.  

Ekipler yol kontrolünde yapılan aramalarda Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Mısır, Fas, Eritre, Sirilanka, Irak ve Somali uyruklu 141 düzensiz göçmeni yakaladı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:45
  1. Pakistan
  2. Afganistan
  3. Bangladeş
  4. Cezayir
  5. Mısır
  6. Fas
  7. Eritre
  8. Sirilanka
  9. Irak
  10. Somali
  11. düzensiz göçmenler
  12. Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü
  13. sağlık kontrolü
  14. jandarma ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF Başkanı konuştu: Sezonun geç başlaması...
    1. TFF Başkanı konuştu: Sezonun geç..
    2. DPÜ’nün akademik ve idari..
    3. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı..
    4. Sıcak havalarda isiliğe dikkat
    5. Jandarmadan silah tacirine operasyon
    6. Saadet Partisi Konya Milletvekili..
    7. Leyla Yaman, Milli Takımda
    8. Şehit eşinden AYM’ye tepki
    9. TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor
    10. "Gayret ettik, çalıştık, yılları boşa..
    11. İHH'dan Pakistan'a 8 mobil klinik
    12. Büyükşehirden özel öğrencilere spor..
    13. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde..
    14. Konyaaltı Belediyesi personeline..
    15. Türkiye Finans kira sertifikası..
    16. Isparta’da saman yüklü tırın kupası..
    17. Yeni Malatyaspor, Partizan maçı..
    18. Turgutlu Belediye Meclisi canlı..
    19. İstanbul’da 23 kaçak göçmen yakalandı
    20. 32 kişilik kadroya bin 565 kişi..
    21. Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı..
    22. Doğan Kasadolu’nu HSK haklı buldu
    23. Bizim çocuklar spor kulübü kuruldu
    24. Yüz estetiği ile 10 yaş gençleşin
    25. Eyüpsultan’da açık hava sinema..
    26. ANALİZ - Kongo’nun kobalt zenginliği..
    27. İzmir'de çocuğuna tekme atan baba..
    28. Aranan şüpheli işe başlayınca yakayı..
    29. Akçakoca'da doğal afetin zararları..
    30. Belediye Kütahyaspor’dan stoper..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin