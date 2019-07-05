Tekirdağ’da 125 çam fidanını toprakla buluşturdular

Kapaklı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki okulların bahçeleri ağaçlandırılıyor. Çalışmalar kapsamında Karaağaç Atatürk Ortaokulu ve Karaağaç İmam Hatip Ortaokulu bahçesine 125 adet çam fidanı dikildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapaklı Belediyesi işbirliği kapsamında 125 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu. Fidanların Karaağaç Atatürk Ortaokulu ve Karaağaç İmam Hatip Ortaokulu bahçesine dikme programına Kapaklı Belediye Başkanvekili Özgür Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kapaklı Belediye Başkan Vekili Özgür Cengiz, "Rutin olarak yaptığımız ağaçlandırma, peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra zaman zaman Eğitim kurumlarımız ile de bir araya gelerek fidan dikimi etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimize ağaç sevgisi ve doğa bilincinin aşılanması adına bu tür faaliyetleri çok önemsiyoruz. Okullarımızda fidan dikim etkinliklerine her zaman ilgi gösteriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde daha yeşil bir kent oluşturmak için ilçemiz genelinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.