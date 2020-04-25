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Aktüel

Tekirdağ ve Kırklareli’de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı

Kırklareli ve Tekirdağ’da gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıklar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

2020-04-25 23:32:08 -
Tekirdağ ve Kırklareli’de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı

Kırklareli ve Tekirdağ’da gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıklar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.



Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Evinin balkonunda yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gören Yasin Demiröz isimli vatandaş, o anları hayretler içinde telefonuyla görüntüledi. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de bir vatandaş, benzer görüntülere rastladığını ifade etti.



Öte yandan gökyüzündeki sıralı cisimlerin, Starlink uyduları olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

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