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Tarım Tekirdağ tarımının son 3 ayı değerlendirildi
Tarım

Tekirdağ tarımının son 3 ayı değerlendirildi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 11 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte kentin son üç ayını değerlendirmek için bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 20:14:00 -
Tekirdağ tarımının son 3 ayı değerlendirildi

İl Müdürü Oktay Öcal Başkanlığında, İl Müdür Yardımcıları, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile Şube Müdürleri katılımıyla 2022 Yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, İlçe ve Şube Müdürlüklerinin çalışmaları, zoonoz hastalıkların önlenmesine yönelik uygulanan aşılama programı, bitkisel üretim ve kırsal kalkınma desteklemeleri, İlde uygulanan projeler ile İlçe ve Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar gibi ana başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.

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