Tekirdağ Şehir Hastanesi hasta kabul için gün sayıyor

Haftaya teslim edilecek Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Hastaneyi Eylül’ün son haftası idareye teslim etmiş olacaklarını bildiren Akın, şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı da muhtemelen ekim başı gibi hasta almaya başlar, belki daha da erken olabilir. Resmi açılışın Tekirdağ’ın kurtuluşunda olması gibi bir talep var fakat önden hasta alımını eylül sonu gibi yapmak istiyoruz. Yatırım tutarımız 1,5 milyar TL oldu. 486 yataklı bu hastanede 25 yıl imtiyaz hakkımız var. Yap-işlet-kirala modeliyle yaptık. Yatak kapasitemiz 486 olmasına rağmen 556 yatak kapasitesine çıkabilecek alt yapımız var. Bütün son teknolojinin kullanıldığı, deprem izolatörlerinin olduğu, kompakt bir hastane oldu.”

2021’de yatırıma hız verecek

Akın, Akfen Grubu olarak pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerde bulunan şirketlerin operasyonel performanslarının 2021 yılında kademeli olarak düzeleceği beklentisinde olduklarını aktardı. Akın, “Böylece 2021 yılı Akfen Grubu olarak yeni yatırımlara tekrar hız verildiği bir yıl olabilir. 2020 yılı başında 4,5 milyar TL’si bu yıl olmak üzere iki yılın sonunda 9,8 milyar TL’lik yatırım hedefimizi bu şekilde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.