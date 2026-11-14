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Yerel Tekirdağ sahilinde ilginç anlar! Martılar bir anda birbirlerine girdi
Yerel

Tekirdağ sahilinde ilginç anlar! Martılar bir anda birbirlerine girdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tekirdağ sahilinde yaşanan sıra dışı kovalamaca çevredekilerin dikkatini çekti. Bir anda başlayan kapışmanın nedeni ise kısa sürede ortaya çıktı.

Marmara Denizi kıyısında bu kez insanların değil, martıların rekabeti gündem oldu.

 

Tekirdağ sahilinde yiyecek arayışına çıkan martılar, vatandaşların attığı balık için adeta birbirine girdi. Bir martının gagasına aldığı balığı diğer martılar da gözüne kestirince sahilde hareketli dakikalar yaşandı. Balığı kapan martı uzaklaşmaya çalışırken, diğer martılar ise peşini bırakmadı.

 

Zaman zaman havada kovalamacaya dönüşen mücadelede martılar, balığı kapabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Bir martının kazandığı lokma, diğerinin hedefi olurken, sahilde yaşananlar adeta doğal yaşamın en eğlenceli rekabetlerinden birine sahne oldu.

 

Martıların balık uğruna verdiği mücadele çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. O anları izleyenler gülümserken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Martılardan kurtardığı karga çırak çıktı!
Martılardan kurtardığı karga çırak çıktı!

Aktüel

Martılardan kurtardığı karga çırak çıktı!

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