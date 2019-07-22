YKS tercihleriyle birlikte üniversite besyo taban puanları da merak edilmekte. YKS sınav sonuçları açıklandı. Üniversite adayları bir yıl boyunca gece gündüz demeden hazırlık yaptığı 2019 YKS sınav sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite taban puanları, başarı sıralaması neticesinde bir önlisans ya da lisans programları için tercih yapacak. Beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu için öğrenciler de tercih yapacak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu başvuruda bulunacaklar üniversite besyo taban puanları araştırmaya başladı. Hangi üniversite besyo taban puanı ile öğrenci alımı yapacak? 2019 Besyo taban puanları ne? Peki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

Milli ve Spor Lisesi : 150.000

Engelli : 100.000

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Ön Kayıt : 18 Temmuz – 30 Temmuz 2019

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Evrak Teslim : 22 Temmuz – 30 Temmuz 2019

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Besyo Sınav Tarihi : 31Temmuz – 02 Ağustos 2019

Aday kayıtları; Sınav Üst Kurulu tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılır. Adayların sınav kesin kayıt başvuruları, 22 Temmuz – 30 Temmuz 2019 tarihleri arasında; Şahsen saat 17:00‟ye kadar yapılacaktır. Adaylar online kayıtlarını internet üzerinden yapmadıkları sürece ön kayıt işlemi yaptıramazlar.

YKS tercihleri ne zaman?

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişilebilmekte. 2019 YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihinde arasında yapılacak. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

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