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Ekonomi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:35:00 -
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru süresi 23.06.2021 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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