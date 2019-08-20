Tekirdağ İl Hakem Kurulu belli oldu
Tekirdağ İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.20 Ağustos 2019 Salı 16:26
Tekirdağ İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.
Tekirdağ İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından atandı. Daha önceki kurulda yer alan il gözlemcisi Şükrü Aydemir ve Sinan Doğan’ın yerine, Kenan Platin ve Tuna Karlıbölük atandı. Yeni sezon öncesi Başkanlığa ise Kamil Dertop getirilirken, kurul üyeleri ise şu isimlerden oluştu:
Başkan: Kamil Dertop
Üye: Kenan Platin
Üye: Bülent Çotak
Üye: Murat Ceyhan
Üye: Tuna Karlıbölük
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