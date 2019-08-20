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Tekirdağ İl Hakem Kurulu belli oldu

Tekirdağ İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

20 Ağustos 2019 Salı 16:26
Tekirdağ İl Hakem Kurulu belli oldu

Tekirdağ İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.


Tekirdağ İl Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından atandı. Daha önceki kurulda yer alan il gözlemcisi Şükrü Aydemir ve Sinan Doğan’ın yerine, Kenan Platin ve Tuna Karlıbölük atandı. Yeni sezon öncesi Başkanlığa ise Kamil Dertop getirilirken, kurul üyeleri ise şu isimlerden oluştu:



Başkan: Kamil Dertop


Üye: Kenan Platin


Üye: Bülent Çotak


Üye: Murat Ceyhan


Üye: Tuna Karlıbölük

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:26
  1. doğa

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