Tekirdağ hortum mu çıktı can kaybı var mı? Tekirdağ hava durumu
Tekirdağ’da hortum çıktı. Vatandaşlar yaşanan olayı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Korku dolu anların yaşandığı Tekirdağ’da havanın nasıl olacağı, olay sırasında can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığı araştırılmaya başlandı.
Tekirdağ’da hortum çıktı. Yaşanan olay sebebiyle hava durumu daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, yarın Tekirdağ’da hava nasıl olacak?
Tekirdağ hortum mu çıktı can kaybı var mı? Tekirdağ hava durumu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum çıktı. Bölgede toz bulutları yükselirken, bazı tesislerin çatıları ve dış kaplamaları zarar gördü.
Çerkezköy'ün Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 11.00 sıralarında hortum çıktı. Oluşan hortumda bölgeden toz bulutları yükseldi. Bir süre etkili olan hortumun, bölgedeki tesislerin çatılarında ve dış kaplamalarında zarara yol açtığı belirtildi.