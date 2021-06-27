Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 adet taşınmazını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kira bedeli aylık peşin olarak ödenecek olup, 2 inci ve 3 üncü yıla ait kira artışı kanunda belirtildiği oranda yapılacaktır. İhaleler, 08/07/2021 Perşembe Çınarlı Mahallesi, Hayrabolu Caddesi, no:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan büyükşehir belediyesi meclis toplantı salonunda başlatılacaktır. İhalelere ait şartname mesai saatleri içerisinde, büyükşehir belediyesi ek hizmet binasının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Gülpare Sokak no:12 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresindeki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri 07/07/2021 Çarşamba günü mesai saati (17:00) sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde büyükşehir belediyesi meclis toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

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